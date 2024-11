Cultura Puccini e le sue donne all’Odeon

PONSACCO

E’ una serata d’agosto, a Torre del Lago va in scena lo spettacolo conclusivo del Festival Pucciniano, protagoniste indiscusse le opere del grande compositore toscano. Il sipario si chiude, le luci si spengono ed il pubblico si allontana. Sul palco però c’è ancora qualcuno, la luce delle stelle rivela delle figure femminili, sono le donne, le eroine delle opere pucciniane, si rifiutano di tornare all’interno del libretto, degli spartiti che, fra un’aria e l’altra, raccontano la loro vita ed il loro drammatico e funesto destino. Si confrontano fra loro, Tosca, Mimì, Madama Butterfly e tante altre ancora riflettono su ciò che Puccini ha deciso di riservare loro, poi d’improvviso le luci della villa che affaccia sul lago si accendono e le note di un pianoforte si diffondono nella notte estiva. Le donne vi si recano e qui incontrano colui che, attraverso la musica, le aveve rese immortali, condannandole però a vite drammatiche e morti tragiche.

Ha quindi inizio un confronto fra Giacomo Puccini stesso e le donne che lo hanno reso grande, in cui queste ultime spiegano al compositore come avrebbero invece riscritto la propria storia.

E’ questo l’argomento del libro “Aspettando Puccini“ di Fabrizio Gallerini (già vicesindaco di Ponsacco), che spinto dalla sua passione per la musica, specie quella del compositore toscano, ha pensato di dar vita ad un incontro fra Puccini e le sue donne. "L’idea - racconta Gallerini - mi è venuta lo scorso anno, il fatto che nel 2024 si sia celebrato il cenntenario della sua morte è stata una semplice casualità". "Ciò che mi ha spinto a scrivere questo libro, è stata una riflessione che ho fatto sul tema della donna. - afferma Gallerini - Il fatto che nonostante le donne pucciniane appartengano ormai al secolo scorso, le loro storie, il modo in cui vengono trattate e raccontate sia ancora, purtroppo, attuale".

"Ci tengo poi a sottolineare, come questo libro non sia parte di un progetto editoriale, è stato realizzato solo grazie all’aiutodella comunità di Ponsacco, in particolar modo vorrei ringraziare “Gli Amici della Musica“ per il loro contributo" ha concluso Gallerini.

“Aspettando Puccini“ è stato illustrato dall’artista pisano Africano Paffi, il quale ha realizzato i ritratti delle eroine pucciniane presentate nel libro.

“Aspettando Puccini“ è stato riadattato in uno spettacolo teatrale e musicale che andrà in scena questo sabato alle 21.15 al teatro Odeon di Ponsacco. L’adattamento teatrale è stato realizzato da Maria Triggiano, la regia è stata invece affidata a Roberta Ceccotti. Sul palco, grazie all’utilizzo di alcune proiezioni verrà ricreata l’atmosfera della serata estiva che fa da sfondo alle vicende raccontate da Gallerini nel suo libro. Lo spettacolo ruota attorno ad un intreccio di voci, musiche e balli. Sul palco infatti si esibiranno i due soprani Maila Fulignati e Silvana Froli, accompagnate dal pianista Alessandro Cavallini.

Le “donne di puccini“ saranno invece rappresentate dal corpo di ballo dell’Associazione culturale Artemide, mentre il compositore toscano saà interpretato da Matteo Micheli. Infine a narrare le vicende saranno le voci di Maria Triggiano, autrice per altro dell’adattamento teatrale del libro, e Fabio Fisoni.

Il costo del biglietto è di 5 euro, per maggiori informazioni contattare i seguenti numeri:

3404709401 - 34910800460.

Greta Ercolano