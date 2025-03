Crv: "Assicurarsi contro le calamità"

"Assicurarsi contro i danni da calamità naturali non deve essere per le imprese soltanto un obbligo di legge, ma una scelta strategica e fondamentale per garantire la propria continuità operativa e proteggere il patrimonio aziendale; – dichiara il direttore generale di Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A., Stefano Pitti – per questo motivo la Cassa ha deciso, in collaborazione con Net Insurance, di mettere subito a disposizione soluzioni assicurative in linea con il nuovo obbligo di legge, ma soprattutto capaci di supportare le imprese nella gestione efficiente dei rischi derivanti da calamità naturali che purtroppo risultano essere oggi sempre più frequenti ed intense". La legge di bilancio 2024 prevede infatti che, a partire dal 31 marzo, tutte le imprese debbano essere in regola con l’obbligo di assicurarsi contro i danni derivanti da calamità naturali.