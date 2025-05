Cronisti in classe. Vince la 2^ C Curtatone con la difesa dei diritti. Una valanga di premi

PONTEDERA

L’importanza dell’informazione. Di un’informazione di qualità curata da giornalisti professionisti e non da attingere dai social o da on line inaffidabile. E’ stato il concetto base sul quale ha ruotato l’intera cerimonia finale del Campionato di giornalismo-Cronisti in classe organizzato da La Nazione e dal Quotidiano Nazionale per il ventitreesimo anno. Al museo Piaggio le ventisette classi di Valdera e zona del Cuoio che hanno preso parte all’iniziativa si sono ritrovate per la premiazione delle pagine realizzate e pubblicate sul nostro giornale nel periodo dall’11 febbraio all’8 maggio per un totale di ventisei uscite. Il primo premio è andato alla 2^ C della Secondaria di primo grado Curtatone e Montanara di Pontedera con la pagina "Difendere la Costituzione. E’ questo il dovere di tutti". Al secondo posto la 1^ F della Secondaria di promo grado dell’Istituto comprensivo Galilei di Montopoli con la pagina "Gli animali che curano il cuore. Pet Terapy, emozioni e legami", mentre per il terzo posto c’è stato un ex aequo tra le classi 5^ A e 5^ D della Primaria Guerrazzi dell’Istituto comprensivo Leonardo da Vinci di Castelfranco con le pagine "Bullismo e cyberbullismo. Insieme informare e riflettere" e "Da Castelfranco... a Roma. Nel segno della Costituzione".

Non è stato facile il lavoro della giuria – composta dai dirigenti scolastici delle Secondarie di Secondo grado di Pontedera (Lucia Orsini e Maria Bernarda Papa liceo Montale, Maria Giovanna Missaggia Ipsia Pacinotti, Pierluigi Robino Itis Marconi, Luigi Vittipaldi Itcg Fermi e Sandro Scapellato liceo XXV Aprile) e San Miniato (Elena Casarosa It Cattaneo e Luca Petrini liceo Marconi) e dai giornalisti de La Nazione – per scegliere le classi a cui assegnare i vari premi. Tutte le pagine realizzare dai giovani cronisti con il supporto del corpo docente sono state molto ben fatte. Il premio alla pagina che ha affrontato meglio il tema green è andato alle classi 4^ e 5^ della Primaria Giusti di La Scala Istituto comprensivo Sacchetti di San Miniato con "Un’idea innovativa prende forma. La creazione di un bosco didattico", mentre la migliore foto/disegno/vignetta è risultata quella della classe 5^ A della Primaria di Orentano (Istituto comprensivo da Vinci di Castelfranco) che ha realizzato una pagina sull’intelligenza artificiale. A tutte sono stati consegnati buoni spesa Comet del valore, a scalare, da 200 a 50 euro.

Alla cerimonia di premiazione hanno portato i loro saluti il direttore del museo Piaggio Riccardo Costagliola, a cui vanno i ringraziamenti per aver messo a disposizione una location magica come il museo delle Vespe e dei motorini e il sindaco di Pontedera Matteo Franconi. Oltre ai premi agli alunni e agli studenti presenti alla premiazione è stata consegnata una copia omaggio del giornale La Nazione, libri sulle grandi firme che hanno caratterizzato il nostro giornale dalla fondazione per tutti i 166 anni di storia e matite con il logo La Nazione.