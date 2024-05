Crollo di Volterra, franato un fronte di venti metri

Volterra, 5 maggio 2024 – E’ un fronte di 20 metri quello del crollo delle mura di Volterra. E’ un danno molto grave per la città, che si trova a fare i conti con un nuovo importante cedimento dopo quello del 2014, che si verificò a poca distanza e che fece crollare praticamente un’intera strada.

Un'immagine del crollo (Luca Bongianni / Fotocronache Germogli)

Sono caduti al suolo circa 200 metri cubi di materiale. Dopo le prime opere di soccorso e messa in sicurezza, a partire da lunedì si comincerà a eliminare le parti di muro ancora pericolanti e che in questo momento sono in bilico.

Disagi per i volterrani, che dovranno fare a meno di via Lorenzini, la strada sul cui asfalto si è riversato il materiale. Un’arteria importante che sarà chiusa per almeno due mesi.

Intanto, delle tre famiglie che sono state evacuate due rientrano a casa in serata. L’evacuazione in questi due casi era stata solo precauzionale.

La donna che è rimasta ferita sta bene, ha solo qualche escoriazione alle gambe e non è in pericolo di vita. Era stata comunque accompagnata all’ospedale di Volterra.