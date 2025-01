Crollo della passerella a Ponticelli. Comune nomina il legale per i danni

SANTA MARIA A MONTELa giunta comunale di Santa Maria a Monte ha deciso di "costituirsi in giudizio avanti al al Tribunale di Pisa per la richiesta risarcimento danni per crollo passerella ciclopedonale sul collettore in località Ponticelli" e nella seduta del 17 dicembre scorso ha deliberato l’affidamento dell’incarico allo studio legale dell’avvocato Francesco Barchielli con sede in piazza dell’Indipendenza 10 a Firenze e corso Matteotti a Figline e Incisa Valdarno.

Per perorare la causa del Comune di Santa Maria a Monte, che è già stato individuato come parte lesa nel procedimento, l’avvocato riceverà un compenso di 11.075,71 euro "comprensivo di spese generali, cassa avvocati e Iva". La giunta presieduta dalla sindaca Manuela Del Grande ha motivato la scelta dell’avvocato Barchielli considerando che il professionista "ha seguito il procedimento relativo al crollo della passerella ciclopedonale sul collettore in località Ponticelli e ha una notoria elevata qualificazione nell’ambito legale/ amministrativo, come risulta dal curriculum allegato all’offerta".

La vicenda del crollo della passerella ciclopedonale sul canale Collettore a Ponticelli durante le fasi di costruzione – per la precisione durante la realizzazione della gettata per il massetto – è nota. Era il 16 febbraio del 2021 . tardo pomeriggio, quando all’improvviso il ponticelli pedonale crollò come fosse di cartone. Gli operai della ditta che stava eseguendo i lavori erano appena uscita dal cantiere. Non ci furono feriti. Solo danni. Di centinaia di migliaia di euro. La nuova passerella è stata ricostruita ed è aperta da oltre un anno. Il procedimento giudiziario è ancora in corso.