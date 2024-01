Cristian Gravina trasforma la sua passione in lavoro: apre uno studio di tatuaggi a Ponte a Egola

PONTE A EGOLA

Cristian ha deciso di trasformare la sua passione in lavoro. Ha deciso di dare un taglio al passato e di investire in una attività tutta sua: uno studio di tatuaggi a Ponte a Egola. L’inaugurazione di Cristian Tatoo c’è stata domenica scorsa alla presenza della vicesindaca di San Miniato Elisa Montanelli e del parroco don Federico Cifelli che ha benedetto i locali. "Prima lavoravo come magazziniere per un importante marchio della grande distribuzione – racconta Cristian Gravina – Ma sono stato licenziato perché avevo problemi di salute e avevo esaurito i sei mesi di mutua. Allora ho approfittato di questa mia passione, da tempo mi diletto a fare tatuaggi agli amici, e così ho deciso di provare ad aprire uno studio tutto mio. Sono anche ritrattista, quindi oltre ai tatuaggi posso fare anche ritratti".

Cristian Gravina è di Roma, ma ormai da qualche anno si è trasferito nella nostra zona. Si è trasferito per amore della sua compagna, Antonella. E insieme a lei ha preso la decisione di buttarsi in questa novità professionale in autonomia. A Roma Cristian faceva il benzinaio per un euro l’ora. Insomma, nella sua vita ha provato cosa vuol dire il sacrificio e, diciamolo senza giri di parole, lo sfruttamento.

"Sono felice di questa mia decisione e di aver aperto questo studio a Ponte a Egola – conclude Cristian – Spero di incontrare i favori della clientela. Da parte mia ci sarà il

massimo impegno per soddisfare le richieste do chi deciderà di avvalersi della mia professionalità".