Credit Agricole. Una crescita a doppia cifra

Una crescita a doppia cifra. Il gruppo Credit Agricole in Italia – la direzione regionale della Toscana è a San Miniato – ha registrato nel 2023 un risultato netto aggregato di 1.310 milioni di euro (+19% anno su anno), di cui 1.043 milioni di pertinenza del Gruppo Credit Agricole che ha realizzato un utile di 8,3 miliardi L’attività commerciale – si apprende – continua a essere dinamica, con un totale dei finanziamenti all’economia pari a circa 100 miliardi di euro e una raccolta totale pari a 331 miliardi di euro. Credit Agricole Italia – guidata dall’Ad Giampiero Maioli (nella foto) segna, invece, un utile netto a 708 milioni di euro, in crescita del +26,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente che includeva per la banca oneri derivanti dall’acquisizione di Creval per 20 milioni di euro e 146 milioni di euro di riallineamento fiscale una tantum. Escludendo l’impatto di tali componenti non ricorrenti, la variazione acquisita per il 2023 si attesta al +63,7% anno su anno. Tra i numeri significativi anche lo sviluppo della base clienti con l’acquisizione di 175 mila nuovi clienti (+16%), grazie anche al maggior contributo del canale digitale. Infatti Il digitale e l’innovazione – spiega una nota – continuano a dare un contributo rilevante alla crescita di Crédit Agricole

Italia, sia per quanto riguarda l’acquisizione online di nuovi clienti che la loro digitalizzazione. Per l’ambito mutui il 2023 si è chiuso con risultati molto positivi: Crédit Agricole Italia ha realizzato erogazioni di mutui casa per quasi 4 Mld, +10% sul 2022, a fronte di un mercato in forte contrazione che si avvia ad un -30% rispetto all’anno passato.

C. B.