Credit Agricole, ok il bilancio e nuovo Cda

L’assemblea dei soci di Crédit Agricole Italia – che ha la sede della Toscana a San Miniato – ha provveduto ad approvare il bilancio di esercizio che si è chiuso con un utile netto consolidato civilistico pari a 808 milioni di euro, registrando un incremento del +14,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’assemblea – spiega una nota - oltre approvare il bilancio ha nominando il nuovo consiglio di amministrazione e i componenti del collegio sindacale per il triennio 2025-2027. Sono state approvate le candidature espresse nel corso del consiglio di amministrazione dello scorso 12 febbraio, che vedono Giampiero Maioli presidente e Hugues Brasseur Chief Executive Officer e Amministratore Delegato, che assumerà la carica di Senior Country Officer. Alla vicepresidenza è stata confermata l’imprenditrice Annalisa Sassi, che verrà affiancata da Jérôme Grivet, Deputy Ceo di Crédit Agricole S.A. In aggiunta sono stati riconfermati in CdA i seguenti amministratori: Gino Gandolfi, Anna Maria Fellegara, Christine Gandon, Nicolas Langevin, Hervé Le Floc’h, Michel Le Masson, Nicolas Denis. A questi si aggiungono i nuovi consiglieri, Maria Anghileri, Valentina Aureli, Matteo Melley e Véronique Raccoussot-Sorosina. Sono stati infine confermati i membri del collegio sindacale: il presidente è Luigi Capitani, i sindaci effettivi sono Maria Ludovica Giovanardi, Francesca Michela Maurelli, Germano Montanari, Enrico Zanetti. I membri supplenti sono Alberto Guiotto e Chiara Perlini.

C. B.