Credit Agricole, la trimestrale. Utile netto a 390 milioni di euro

Con il segno positivo il primo trimestre 2024 per il Gruppo Crédit Agricole in Italia – la sede della direzione Toscana-Umbria è a San Miniato – che ha registrato un risultato netto aggregato di 390 milioni di euro (+4%), di cui 309 milioni di pertinenza del Gruppo Crédit Agricole. L’attività commerciale – spiega una nota – continua a essere dinamica, con un totale dei finanziamenti all’economia pari a circa 98 miliardi e una raccolta totale pari a 339 miliardi.

L’attività commerciale continua a registrare risultati positivi sulle principali linee di business – sottolinea la nota – a supporto di famiglie e imprese tramite una vasta gamma di prodotti differenziati e specialistici offerti da tutte le società del Gruppo, mirati a soddisfare le esigenze della clientela. Bene tutti gli indicatori: raccolta diretta e risparmio gestito in aumento, rispettivamente del +1,4% e +1,2% nel confronto con la fine del 2023; finanziamenti verso clientela in crescita del +1,4% a fronte di un mercato in contrazione. Nel periodo in esame sono satti acquisiti 50 mila nuovi clienti (+29%), sono stati collocati 3,4 miliardi di euro di prodotti Wealth Management (+66%), c’è stato un significativo consolidamento delle quote di mercato stock mutui al 7,4%1 e domanda mutui al 6,4%2, e si è registrato l’aumento dei premi assicurativi (+13%).

Performance importanti dal digitale.

L’acquisizione digitale sostiene l’ingresso di nuovi clienti generando il 45% del totale gruppo. Cresce – nella trimestrale – la quota di clienti digitalizzati (che hanno superato l’80%), dei clienti attivi sui canali digitali (pari a oltre il 60%) e delle transazioni effettuate in digitale ( circa l’88%). In particolare, l’App registra livelli di utilizzo in costante aumento.

