Cortometraggi fantasy, tutti i vincitori del festival

Grande successo per la premiazione dei migliori cortometraggi della terza edizione del Volterra fantasy film festival. A ritirare i premi, anche giovani registi che sono venuti da Napoli e da Venezia: si tratta di Sara Borrelli, menzione speciale per il Miglior Soggetto, con il corto "Generation VHS", e di Francesco Gozzo, terzo classificato, con il suo "Evocator". Il piatto d’alabastro, per il Primo assoluto è andato a "Trading Shadows" di Andrea Dalfino, mentre la seconda postazione è di Ah Loong, dalla Malaysia, con il commovente "7th Night: Maomao revisit". "Il nostro intento – spiega il responsabile organizzativo dell’associazione Etruria Pro Paolo Bartali – è rendere sempre più vivo il nostro territorio, dimostrando che gli eventi di qualità si possono fare anche in Valdicecina. A novembre si apriranno le iscrizioni, per i registi indipendenti, per il Volterra Fantasy Film Festival 2024. In attesa di una quarta edizione, che è già attesissima". Si è aggiudicato il premio simpatia Davide Pagliaro con il suo "The Visit", miglior Original per Enzo Piglionica e il suo "Quando l’universo avrà fine", mentre la menzione per il miglior horror è andato all’ucraino Sergii Bazhenov con "Girl in the Dark".