Corso di cucito per socializzare

SANTA CROCE

"Attacchiamo bottone!" è il titolo del progetto che prenderà il via alla Pubblica Assistenza di Santa Croce martedì 28 febbraio. Si tratta di un laboratorio di cucito e socializzazione, che ha lo scopo di sviluppare manualità, avvicinare al cucito, guidare alla realizzazione di piccole riparazioni e stimolare il riciclo. "Sarà un’opportunità di apprendimento ma anche un’occasione di incontro e di condivisione di conoscenze ed esperienze – spiegano dalla Pubblica Assistenza – in linea con le nostre attività e i nostri obiettivi socio-culturali. Il corso, che è aperto a tutti gli iscritti e sarà gestito da un’esperta, si svolgerà ogni martedì mattina dalle 9,30 alle 11,30 nella sede della Pubblica Assistenza in Largo Bonetti. La presentazione del corso avverrà martedì 28 febbraio alle ore 9,30. Il corso è gratuito con iscrizione obbligatoria". Per informazioni e iscrizioni telefonare allo 0571 33333.