“Corri con“ Franconi. Presentata la squadra : "Uno spaccato della città"

Con tanto di sciarpa al collo, si mette in cammino la squadra che appoggerà il sindaco Matteo Franconi nella sua lista Corri con. "Una lista che rappresenta uno spaccato della vita quotidiana di Pontedera – ha detto Franconi, in corsa per il secondo mandato da sindaco alle prossime elezioni amministrative –. La forza di questo gruppo, che ho fortemente voluto e di cui ho seguito la composizione passo dopo passo, nome dopo nome, sta proprio nella capacità di portare alla luce le esigenze e le ambizioni concrete di una città che sta crescendo velocemente, come testimonia il recente superamento dei 30mila residenti, ma che ha ancora fame di successi, in ogni ambito: lavoro, infrastrutture, turismo, cultura, aggregazione sociale. Dentro a Corri Con ci sono persone che vogliono davvero bene a Pontedera. E questa per me è la cosa più importante". Una lista con tanti giovani, elemento importante secondo Franconi nella scelta dei candidati.

"Sarà importante che i ragazzi il prossimo 8 e 9 giugno vadano a votare. Primo per rispetto di chi in passato ci ha permesso di poter scegliere il nostro futuro attraverso il voto e secondo perché se non si sceglie, qualcun altro lo farà per noi. Nel nostro programma c’è una visione di città disegnata su misura dei giovani, mi piace immaginare le nostre piazze vive e vissute da ragazzi e ragazze". Ma non solo giovani, anche imprenditori, professionisti, ex campioni dello sport e personalità di spicco nel mondo dell’arte. Ecco i 16 candidati in lista a cui Franconi ha simbolicamente regalato una sciarpa: Piero Iafrate (professionista, direttore della rsa Giampieri, docente e consulente aziendale), Rebecca Falleri (giovane, sportiva e ottimista di natura), Claudia Peccianti (ex campionessa italiana di ginnastica ritmica, ora direttore tecnico), Fabio Volpi (appassionato di basket e titolare di uno studio tecnico), Emilio Montagnani (già consigliere comunale con delega allo sport, imprenditore e presidente de La Borra Asd), Luigi Nannetti (direttore dell’Accademia Musicale Pontedera e del Pontedera Music Festival), Cinzia Dell’Agnello (imprenditrice e volontaria al PuntoPardossi), Federico Vasto (nel marzo 2022 ha inaugurato la prima farmacia di S. Lucia, appassionato di sport, musica e vespismo d’epoca), Patrizia Cerri (laureata in Scienze Politiche e commerciante), Elisa Morelli (l’entusiasmo dei suoi 23 anni e laureata in psicologia vuol impegnarsi per i giovani), Eugenio Leone (figura di riferimento in città, coordinatore del raduno mondiale Vespa), Lorenzo Nuti (commerciante e attivo nell’associazionismo), Alessandro Caroti (sportivo e docente di ruolo), Fabio Innocenti (ex campione e dirigente di pallavolo), Valentina Cervi (medico di medicina generale), Vito Bazi (laureato in Economia e consigliere provinciale Csi).