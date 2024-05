Cornelia Funke al Persio Flacco

Incontro molto atteso quello di sabato 18 maggio, al Persio Flacco, con la rinomata scrittrice Cornelia Funke. Alle ore 17, i fan avranno l’opportunità di incontrare personalmente l’autrice e immergersi nel suo universo letterario. Conosciuta come la J.K. Rowling tedesca grazie anche alla trilogia del mondo d’inchiostro è stata inserita dal Time nella classifica dei 100 artisti più influenti del mondo. "Se fossi un libro - dichiara l’autrice, Cornelia Funke - mi piacerebbe essere un libro della biblioteca, per cui sarei portato a casa da tutti i diversi tipi di bambini". Nel 2019, Cornelia Funke ha collaborato con Guillermo del Toro per scrivere Il labirinto del Fauno, basato sull’omonimo film che nel 2007 è stato candidato agli Oscar come miglior film straniero, vincendo nelle categorie per migliore fotografia, scenografia e trucco. A partire dal 2021, l’autrice ha scelto Volterra come sua dimora e ha creato il suggestivo Podere Fraggina, un antico casale immerso tra le Balze. L’evento sarà arricchito dal reading teatrale curato dalla Scuola di Teatro Persio Flacco, che presenterà episodi tratti dal primo successo mondiale dell’autrice, "Il Re dei Ladri" accompagnati dalle musiche originali di Leonardo Barbafiera e Carlo Paoletti. Successivamente, alle ore 18.30 seguirà la proiezione del film Il Re dei Ladri, realizzato nel 2006 per la regia di Richard Claus con Aaron - Taylor Johnson, Rollo Weels, Jim Carter, Caroline Goodall. I biglietti saranno in vendita su circuito OOOH.Events e al botteghino del teatro da giovedì a venerdì dalle ore 17 alle ore 19, sabato dalle ore 10.30 alle ore 12 e dalle ore 15 fino all’inizio dello spettacolo.