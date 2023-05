Conviviale amarcord per i diplomati mezzo secolo fa

Mezzo secolo dopo. E un tuffo nei ricordi. Quelli di un’Italia lontanissima, ancora in bianco e nero. Tante emozioni per gli ex alunni della classe 5B dell’Itc Fermi di Pontedera dell’anno scolastico 19721973 che hanno festeggiato i 50 anni dal diploma. Una giornata che è stata organizzata alla Locanda di Camugliano. E’ stato, appunto, come tornare indietro nel tempo, ai giorni più belli, quelli della scuola, degli amici, della mattinate tra compiti e interrogazioni. Tra sogni e ambizioni, e soprattutto nel ricordo dei tempi passati. Ecco gli alunni di quell’anno scolastico che hanno partecipato al’inizativa: Emanuela Arzilli, Angela Bagagli, Simonetta Bagagli, Stefania Barnini, Mariano Bertini, Luigi Bianchi, Nicola Cini, Claudio Crecchi, Vincenzo Di Sandro, Paolo Donati, Masimiliano Giacomelli, Giovanni Guidi, Alessio Marini, Filippo Migliarini, Claudio Panichi, Marilena Ragoni, Patrizia Stefanelli, Patrizia Vannozzi.

Alla fine, tra risate e ricordi, anche la torta che ha concluso la conviviale di festa è stata in perfetto stile amarcord con una foto in piano e nero dell’apoca Impresso sulla panna.