Controlli nel centro storico. La minoranza non ci sta: "No alla caccia alle streghe"

SANTA CROCE"Il censimento della popolazione lo riteniamo un atto utile, così come che tutti i cittadini debbano contribuire ai servizi della collettività attraverso il pagamento dell’addizionale Irpef e della Tari. E anche dell’Imu dove questa sia dovuta. Ma le somiglianze con le scelte e le decisioni della giunta e dell’assessore Rusconi finiscono qui". Lo sostengono i consiglieri comunali dell’opposizione di centrosinistra Insieme per Santa Croce Mariangela Bucci, Ivetta Parentini, Alessandra Ugolini, Simone Coltelli e Angelo Scaduto. "Quello che risulta evidente dai controlli annunciati da Rusconi – aggiungono i consiglieri di opposizione – è che si parte dal centro storico con l’intento di fare proprio una caccia alle streghe, anche se si dice di non volerla fare. Riteniamo che ci siano molti modi per aiutare i cittadini bisognosi e che una verifica presso l’ufficio anagrafe, incrociata con i tanti dati dei servizi comunali, dia un quadro ampio delle situazioni di povertà e delle possibili necessità di intervento. La verità è che si parte dai cittadini immigrati perché si ritiene che siano quelli che devono essere maggiormente controllati, quelli sospettati di non essere in regola con il pagamento della Tari, per esempio. Questo giudizio a priori non ci piace. Facciamoli i controlli, facciamo pagare le evasioni ma troviamo un sistema per farlo in modo integrato ed ugualitario".

Sui controlli interviene il sindaco Roberto Giannoni. "Ci lamentiamo quando l’amministrazione comunale aumenta le tariffe, ma poi ci lamentiamo ugualmente quando questa amministrazione vuole capire chi sta pagando regolarmente e chi no – le parole di Giannoni – E parlo di cittadini in genere che non contribuiscono pur potendolo fare. Nello stesso tempo verifiche di situazioni di illegalità, di carenze igienico sanitarie e di contratti di affitto, vanno nella direzione di una maggiore sicurezza e trasparenza per chi vi abita ed è innegabile, alla luce di eventi successi all’interno del nostro centro storico, che tali iniziative devono partire da queste zone per poi estendersi a tutto il territorio comunale".

g.n.