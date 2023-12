Controlli nei cantieri a San Miniato: impresario edile nei guai

San Miniato, 4 dicembre 2023 – Cantieri edili sicuri o, quanto meno, più sicuri possibile anche tramite i controlli effettuati periodicamente e con cadenza regolare da parte dei carabinieri della compagnia di San Miniato e delle stazioni che dipendono dal comando della maggiore Francesca Lico. Negli ultimi giorni i militari di San Miniato hanno effettuato una verifica in un cantiere edile privato nel territorio comunale di San Miniato.

Al termine degli accertamenti i carabinieri hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Pisa il titolare di cariche della società impegnata in lavori di ristrutturazione di un’abitazione. Secondo i rilievi, l’imprenditore non aveva "adottato idonee precauzioni atte a eliminare il pericolo di caduta dall’alto degli operatori". In questo specifico tema le indicazioni e le prescrizioni di legge sono molto precise. La caduta dall’alto, infatti, è una delle principali cause di infortunio e di morte nei cantieri edili. E proprio la mancanza delle adeguate protezioni ne è la causa principale. Nella circostanza, i militari hanno adottato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, contestando a seguito delle rilevate violazioni alla normativa di settore, così come previsto dal decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche, multa e ammenda per alcune migliaia di euro.

I controlli nei cantieri edili, coordinati dal comando compagnia carabinieri di San Miniato, proseguiranno anche nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Sempre in collaborazione, come è avvenuto in questo ultimo intervento, con i militari del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Pisa.