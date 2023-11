Capannoli, minacce ad Arianna Cecchini: sindaca sotto scorta

Capannoli (Pisa), 28 novembre 2023 – La sindaca di Capannoli, Arianna Cecchini è sotto scorta. Dopo alcuni giorni di minacce subite da una persona che pretende di avere una casa dal Comune – che gli aveva trovato una momentanea sistemazione in un agriturismo – è scattato il dispositivo di protezione deciso dalla prefetta di Pisa, Maria Luisa D’Alessandro, con i massimi vertici provinciali delle forze dell’ordine. Una pattuglia è costantemente sotto casa della sindaca Cecchini e ne segue qualsiasi spostamento. Anche quelli dei suoi familiari. Arianna Cecchini, rintracciata ieri sera dopocena, non ha voluto rilasciare dichiarazioni.

“Insieme per affermare con un’unica voce che certi atteggiamenti non possono più essere tollerati e che le istituzioni non possono essere minacciate da nessuno", questo l’inizio del comunicato diramato ieri sera tardi dai sindaci dell’Unione Valdera che "si schierano compatti al fianco di Arianna Cecchini che, a seguito di un episodio di sfratto, è stata vittima di atti intimidatori, tanto che per la sua protezione è stata predisposta una scorta di agenti delle forze dell’ordine".

“La situazione sul fronte dell’emergenza abitativa è diventata insostenibile – denunciano i sindaci – non riceviamo fondi dallo Stato centrale e spesso ci sentiamo lasciati soli a prendere decisioni, non certo semplici, che riguardano la vita di alcune persone. Ci muoviamo nell’ambito della legalità cercando di offrire soluzioni dignitose a chi sta vivendo momenti di grandi difficoltà. Detto questo non possiamo accettare ricatti di alcun tipo verso le istituzioni, così come non possiamo tollerare che certi soggetti arrivino a minacciare all’incolumità di un sindaco. Esprimiamo pertanto vicinanza e solidarietà ad Arianna Cecchini e ringraziamo le forze dell’ordine. Auspichiamo soluzioni rapide affinché i Comuni siano messi in grado di affrontare il problema dell’emergenza abitativa con risorse adeguate a porre rimedio a queste condizioni di grave disagio".