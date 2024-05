Contrade in gara con le balestre

Il 26 maggio alle 16 in piazza dei Priori torna la gara di tiro con la balestra tra le Contrade di Volterra. La gara di tiro con la balestra ripercorre una tradizione che risale alla storia trecentesca della città, quando ogni Contrada portava i migliori balestrieri al cospetto del Maestro d’Armi, del Capitano della Compagnia e dei Nobili Priori, al fine di rafforzare la milizia cittadina. Si sfideranno due balastrieri di ogni contrada, prima all’interno di ogni coppia per stabilire chi rappresenterà la Contrada all’interno della Compagnia della Città, e quindi gli otto vincitori si affronteranno per poter essere nominati Priore dei Balestrieri.