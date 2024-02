"Confermata la candidatura di Barbara Cionini: il percorso interno al Pd di Capannoli si conclude"

"Il percorso interno al Pd di Capannoli si è concluso confermando quanto già discusso e deliberato nella precedente assemblea del primo febbraio dopo il diniego al terzo mandato per la sindaca Arianna Cecchini votato la scorsa volta". Lo affermano in una nota congiunta il segretario dell’Unione comunale, Alessandro Bacherotti, e dei due circoli territoriali, Alessio Maggini e Simona Salvadori nella quale ricordano che giovedì scorso "è stato escluso il ricorso alle primarie ed è stata confermata la candidatura d Barbara Cionini (con 14 voti favorevoli), che già in precedenza aveva accettato la proposta della segreteria del partito". Il Pd "ringrazia Cecchini e l’amministrazione comunale da lei rappresentata per l’egregio lavoro svolto in questi anni" e prova chiudere le polemiche ricordando che "si vuole dare continuità, ed esprime di nuovo la volontà di considerare tutti i componenti dell’attuale amministrazione una risorsa". "Siamo convinti, che Barbara Cionini, attraverso le sue capacità, le necessarie competenze e la sua passione politica saprà interpretare il ruolo che le comunità democratica di Capannoli e Santo Pietro le hanno affidato perché il nostro avversario rimane la destra".