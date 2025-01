Confcommercio: “Preoccupati per durata lavori alle Mura di Volterra”

Volterra (Pisa), 14 gennaio 2025 - "Siamo fortemente preoccupati per lo stato dei lavori sul cantiere di Porta San Felice, una delle aree strategiche per la viabilità cittadina. Stimiamo che in presenza di una viabilità compromessa il rischio concreto sia una diminuzione tra il 30 e 35% dei flussi turistici già a partire dalle festività pasquali". Lo afferma il presidente della Confcommercio di Volterra, Sergio Brizi, commentando l'avvio dei lavori di ripristino delle mura crollate a maggio scorso e che dureranno secondo le previsioni almeno fino alla fine di giugno. "Tutto ciò - aggiunge Brizi - rischia di produrre danni evidenti per le attività commerciali, le strutture ricettive e l'intero indotto legato al turismo. Avere una città difficilmente raggiungibile nei periodi di maggior afflusso rischia di dissuadere turisti e visitatori, spingendoli a preferire altre mete. Per questo riteniamo fondamentale la riapertura a doppio senso per garantire una circolazione adeguata. Si tratta di un'arteria fondamentale per la viabilità e un ulteriore ritardo nei lavori avrebbe ripercussioni pesantissime per l'economia del territorio e per la piena fruibilità della città. La fine dei lavori è stata indicata per la fine di giugno, ma è troppo tardi, a quel punto saremo già nel pieno dell'estate. E' necessario garantire la massima celerità e una conclusione tempestiva dell'intervento". Da qui l'appello ad Anas affinché "fornisca un cronoprogramma chiaro e dettagliato dei lavori: il senso unico alternato non può diventare una soluzione a lungo termine".