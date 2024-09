Concerto Tre compositori romantici a confronto

PONTEDERA

Ultimo appuntamento in cartellone del Pontedera music festival 2024 - Summer edition che chiuderà i battenti venerdì 27 settembre alle 21.15 all’Auditorium del Museo Piaggio, con il recital pianistico Federico Rovini “Il romanticismo pianistico in Italia e in Europa“.

Il programma del concerto offre l’opportunità di mettere in relazione tre compositori del periodo romantico, con caratteristiche, provenienze e fortune diverse. La cantabilità preziosa, tipicamente italiana, espressa attraverso l’uso di un linguaggio intenso e virtuosistico di Giuseppe Martucci, compositore purtroppo non così frequentemente eseguito, dimostra un importante spessore musicale proprio perché messo a confronto con due pagine emblematiche del grande repertorio pianistico, come l’opera 22 di Chopin e l’op. 9 di Schumann. Se l’Andante Spianato e la Grande Polacca Brillante ha la caratteristica di incarnare entrambe le anime, lirica ed eroica, del compositore polacco, il Carnaval, intriso di contenuti e riferimenti filosofici, musicali ed umani, resi con l’originalità e la genialità peculiari del musicista tedesco, raccoglie numerosi spunti innovativi ed originali per la tecnica pianistica e rappresenta senza ombra di dubbio una pietra miliare del repertorio pianistico romantico ed il momento più atteso del programma.

Rovini come solista e camerista, ha suonato come ospite per le più importanti associazioni e istituzioni musicali in Italia, Romania, Lussemburgo, Spagna, Francia, Russia, Germania, Danimarca, Austria, Cina, Paesi Bassi, USA per istituzioni come il Maggio Musicale Fiorentino, il Gran Teatro Nazionale di Pechino, il Conservatorio di Amsterdam, il Real Conservatorio di Copenaghen, il Conservatorio di San Pietroburgo, la Truman University negli USA, la Hochschule di Bayreuth.

Si chiude così il cartellone estivo della rassegna musicale pontederese che ha riscosso un successo di presenze grazie a una programmazione di qualità.