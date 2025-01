Concerto dell’Epifania con la Corale di Valle

Concerto dell’Epifania a cura della storica Corale di Valle. E’ in programma stasera alle 21.15 nella chiesa della Madonna delle Grazie a Montecerboli (Pomarance), il concerto dell’Epifania della Corale di Valle, diretta dal maestro Lorenzo Macchioni, e con il consolidato sodalizio con la soprano Greta Buonamici. Oltre ai Valzer di Strauss, verranno eseguite musiche di G. F. Haendel, W. A. Mozart, V. Bellini, G. Puccini, P. Mascagni, C. Franck e C. Orff, unitamente ai consueti canti natalizi. Ingresso libero.