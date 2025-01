Concerto a tema “Amore e natura“

Domani alle 17.30 appuntamento all’Auditorium “Marco Papiani” dell’Accademia Musicale Pontedera per un incontro fra amore e natura che da sempre intrecciano i loro percorsi nella poesia, nella musica e nell’arte visiva, rivelandosi linguaggi complementari per esprimere le emozioni più profonde. Il programma di questo concerto esplora la relazione intima attraverso musiche che, pur appartenendo a epoche e stili diversi, condividono la capacità di trasformare la natura in simbolo degli affetti umani. L’ingresso è libero con oblazione volontaria, ma prenotazione obbligatoria.