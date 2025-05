Comunità energetica, primo passo. Incontro pubblico a Palazzo dei Priori

VOLTERRA Mercoledì 4 giugno alle 17:30 nella sala consiliare di Palazzo dei Priori, si terrà la prima assemblea pubblica di presentazione della Comunità energetica rinnovabile (Cer), promossa dal Comune di Volterra. L’amministrazione comunale intende, in questa direzione, promuovere la riconversione energetica verso fonti rinnovabili e neutralità climatica, diminuendo nel contempo la dipendenza di approvvigionamento energetico. Inoltre l’amministrazione di Palazzo dei Priori riconosce nelle Cer "uno strumento di valorizzazione del territorio con la volontà di fornire benefici ambientali, economici e sociali per la comunità, incentivando la produzione, lo scambio e l’autoconsumo di energie prodotte da fonti rinnovabili - si legge in una nota del’amministrazione comunale. Durante l’incontro del prossimo 4 giugno saranno quindi illustrati, con il supporto della Fondazione "La tua CER" a cui l’amministrazione comunale intende aderire, le caratteristiche delle Comunità energetiche, i benefici per l’amministrazione pubblica, per le piccole e medie imprese e per tutti i cittadini, con un focus particolare sull’importanza della partecipazione attiva di ciascuno. L’incontro potrà essere seguito anche da remoto. L’assemblea pubblica, quindi, costituirà un’opportunità per informarsi, porre domande e dare il proprio contributo alla costruzione di una comunità energetica forte e coesa nel territorio di Volterra. Le Comunità energetiche rinnovabili rappresentano infatti un modello di transizione sostenibile che unisce gruppi di produttori e consumatori, in forma autonoma e volontaria, che decidono di associarsi per produrre e condividere virtualmente l’energia e generare benefici ambientali, sociali ed economici per il territorio. La collaborazione tra diversi enti e soggetti presenti sul territorio sarà quindi fondamentale per ottimizzare i vantaggi della Cer. La creazione di una Comunità energetica costituisce un percorso complesso che richiede competenze specifiche. Per questo motivo, il Comune di Volterra intende aderire ad un soggetto esperto nel settore a livello nazionale, la Fondazione La tua Cer.