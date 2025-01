Comunità energetica, Fauglia in Fondazione Cer

Il Comune guidato da Alberto lenzi entra nella Fondazione Cer Italia. Una realtà che ha l’obiettivo di coinvolgere tutti, cittadini, imprese, enti locali, terzo settore, clero, ecc., attraverso l’aiuto fondamentale delle pubbliche amministrazioni, che possono contribuire a diffondere l’opportunità ad aderire ad una comunità senza scopo di lucro, priva di rischi economici, mutualistica e senza burocrazia.

"Siamo lieti di accogliere il Comune di Fauglia – dice il presidente della Fondazione Cer Italia e Sindaco di Montevarchi, Silvia Chiassai Martini - che da oggi attraverso la Fondazione sarà protagonista di una sfida nuova, una concreta politica green per un imminente risparmio energetico e una parziale autonomia futura attraverso una comunità solidale, dove tutti sono attori di una storica rivoluzione, una concreta transizione ambientale, economica, sociale e culturale per un futuro più sostenibile per le nuove generazioni". "Con questa importante decisione l’amministrazione comunale porsegue – dimostra un forte impegno verso il futuro del suo territorio, evidenziando l’interesse per la produzione di energia e, soprattutto, verso i reali benefici ambientali, economici, culturali e sociali che l’adesione alla Fondazione porterà ai cittadini, alle aziende locali, al terzo settore e al clero". "Complimenti al sindaco Lenzi – conclude Chiassai Martini - che con lungimiranza ha deciso di compiere un passo importante verso un domani sostenibile e ricco di nuove opportunità per tutta la sua comunità, con un serio impegno nella lotta alla povertà energetica supportando le fasce più deboli della popolazione come prevede il decreto Cacer"

"Scegliendo di aderire a questo progetto virtuoso – spiega Lenzi – la nostra amministrazione ha gettato le basi per una comunità attenta alla salvaguardia del territorio e delle nuove generazioni. Grazie alla Fondazione Cer Italia si prospettano benefici economici anche per le categorie sociali più fragili, come anche sottolineato dalla collega Chiassai Martini. Dopo l’installazione delle colonnine per la ricarica delle autovetture elettriche, dei fontanelli di acqua buona, la realizzazione di tre impianti fotovoltaici e la riconversione a led della pubblica illuminazione, si aggiunge così un’ulteriore azione concreta per la tutela dell’ambiente". "Seguiranno ulteriori aggiornamenti – ha aggiunto Lenzi – utili alla cittadinanza per partecipare al progetto".

