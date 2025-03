Comunità energetica a "trazione pubblica". Incontro con i cittadini

Il Comune di Fauglia attraverso la Fondazione Cer Italia vuol esseere protagonista di una sfida nuova: arrivare ad un imminente risparmio energetico e una parziale autonomia futura attraverso una comunità solidale. Fauglia è dentro la prima Comunità Energetica a trazione pubblica che agisce a livello nazionale. Per presentare questa opportunità ai cittadini è stata organizzata una doppia iniziativa pubblica: venerdì 14 marzo alle 18 e alle 21 nella saletta Kienerk. Interverranno il sindaco Alberto Lenzi e l’assessore all’ambiente Carlo Signorini. Importante l’intervento di due relatori: Giovanni Morelli, responsabile tecnico Fondazione Cer Italia; e Alessandro Gatta, responsabole amministrativo Fondazione Cer Italia. "Scegliendo di aderire a questo progetto virtuoso – spiega il simdaco Alberto Lenzi – la nostra amministrazione ha gettato le basi per una comunità attenta alla salvaguardia del territorio e delle nuove generazioni. Grazie alla Fondazione Cer italia si prospettano benefici economici anche per le categorie sociali più fragili". I due incontri servono per consentire a tutti di poter conoscere più da vicino il progetto, le tappe, le prosettive.