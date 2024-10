Comunità di via Colombo. Donati elettrodomestici alle famiglie alluvionate

Ben 49 fra piccoli e grandi elettrodomestici donati a 14 nuclei. Un aiuto concreto e immediato dato a tante famiglie già nelle settimane successive dopo l’ alluvione di un anno fa. E con una fetta importante di beni arrivati anche nella Comunità a Dimensione Familiare per Minori di via Colombo. E ieri la vicesindaca Carla Cocilova si è recata nella struttura con Andrea Bellucci, ex presidente dei Rotary Club sotto il cui mandato fu pensata e realizzata l’operazione e all’attuale presidente del club Simone Barsotti. Presenti anche Marco Bracaloni (Rotary) e Elena Franconi del Comune. Gli uffici hanno infatti svolto un fondamentale servizio di individuazione di bisogni, aiutando cittadini che avevano subito danni soprattutto tra persone che vivevano in condizioni di fragilità economica. E tra le realtà aiutate è rientrata anche la Comunità.