Comune più ricco. Portofino batte Lajatico

Lajatico: perso il primato di comune più ricco d’Italia. Il sorpasso è arrivato da parte del comune di Portofino. Lo si apprende dai dati sui redditi italiani dichiarati nel 2023, con anno di imposta 2022 e pubblicati dal ministero dell’Economia e delle finanze. La città ligure si attesta in cima alla classifica con un reddito medio di 90.610 euro, mentre Lajatico che da anni deteneva il primato è stato dunque surclassato scendendo così al secondo posto con 52.955 euro di reddito medio per 1.021 contribuenti. Tra loro, un vip di eccezione, ovvero il tenore Andrea Bocelli, motivo per cui il reddito medio del comune è stato sempre così alto, nel borgo infatti tutto porta il brand del suo abitante più famoso, fin dall’ingresso del paese ogni vetrina o insegna rimanda al cantante simbolo dell’Italia e più noto nel mondo. Il balzo di Portofino è stato notevole, considerando che l’anno precedente non si trovava al secondo posto ma addirittura al quarto con un valore medio registrato a 39.200 euro. Lajatico, dunque, non può più appellarsi come comune più ricco, ma rimane comunque al secondo posto, mentre il terzo posto è occupato da Basiglio, in provincia di Milano.

I dati del ministero dell’Economia e delle Finanze sono riferiti alle dichiarazioni dei redditi ai fini Irpef del 2022. I dati, però non includono i redditi dei soggetti a imposta sostitutiva o esenti da tassazione diretta (come gli interessi sui redditi di capitale e i redditi realizzati applicando il regime fiscale forfettario) e da eventuali integrazioni (reddito di cittadinanza, assegno unico, pensioni di invalidità, e così via.). Ovviamente, in questa statistica non sono compresi nemmeno gli effetti del lavoro sommerso e dell’evasione fiscale.

EMDP