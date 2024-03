"Comune fuori dal mondo. Non esiste il Pos per pagare"

PONSACCO

Una mozione approvata all’unanimità nel luglio 2022, l’adeguamento ai nuovi metodi di pagamento da parte di molti Comuni e un impegno che ancora tarda ad essere rispettato. Il consigliere comunale della lsita civica Insieme Cambiamo Ponsacco tiene alta l’attenzione sul tema del pagamento con pos negli uffici del Comune. "Siamo nel 2024 ed è impensabile che ancora si debba pagare servizi amministrativi in Comune con soli contanti e per di più senza possibilità di ricevere il resto – dice Tuzza –. Il 26 luglio 2022 è stata votata all’unanimità la nostra mozione per effettuare pagamenti con il Pos ma il servizio non è stato ancora attivato". Si ribadisce la necessità di attivare il pagamento tramite pos per le entrate di competenza comunale, su tutte la riscossione per il rinnovo della carta d’identità o di certificati anagrafici ma anche per la concessione per occupazione di spazi ed aree pubbliche e per i proventi di concessioni e servizi cimiteriali. "I cittadini sono stufi, è un disservizio allucinante" conclude Tuzza.