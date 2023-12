Comunali, il Pd vuole una coalizione. Al primo punto il calo demografico

Il Pd di Pomarance pronto a costruire una coalizione per le amministrative 2024: i Dem apparecchiano il primo spunto del programma elettorale, ovvero la parabola discendente del fronte demografico. Insomma, si affilano le armi per entrare nell’agone politico delle elezioni di giugno.

"Il calo demografico mette in difficoltà la tenuta di servizi essenziali come scuola, sanità e trasporti. Negli ultimi quattro anni sono nati nel nostro Comune 98 tra bambini. I dati devono far riflettere e far prendere decisioni urgenti ed efficaci, altrimenti i nostri futuri studenti saranno di fronte alla scelta di frequentare le pluriclassi o di migrare per avere le stesse opportunità di studio di chi vive nei centri urbani. Siamo fortemente contrari a far frequentare le pluriclassi per i bambini che abitano nelle zone a bassa densità di popolazione, ed è per questo che chiediamo che le classi abbiano un numero di allievi inferiore rispetto a quello previsto dalla normativa vigente".

Sul crollo costante di abitanti e nuovi nati, "riteniamo che debbano essere compiute azioni sinergiche tra offerte di lavoro e agevolazioni a chi vuole trasferirsi nelle nostre zone, visto che non siamo in grado con i soli residenti di soddisfare la richiesta di lavoro di cui hanno urgente necessità le nostre attività produttive. Infatti tra industria, commercio, e servizi mancano attualmente oltre 50 unità - dicono i Dem - Pur apprezzando l’iniziativa di alcune amministrazioni nel mettere a disposizione risorse economiche per agevolare chi ha intenzione di venire a vivere nelle nostre zone, riteniamo però che questo non basti: siamo convinti che occorra fare sinergia con tutte le realtà produttive che cercano manodopera e le amministrazioni locali, creando un vero e proprio punto di riferimento in seno all’Unione dei Comuni che promuova le opportunità di lavoro attraverso agevolazioni finanziarie".