Completamento della metanizzazione: "Lavori in via Volterrana e via dei Beccai"

Tappa anche a San Miniato e incontro con il sindaco Simone Giglioli per fare il punto della situazione, rafforzare la collaborazione che è strategica e annunciare anche impegni sul territorio. Una programmazione di incontri, che sta andando avanti dal mese di Novembre, sta portando il nuovo Presidente di Toscana Energia, Fabio Giorgetti, negli oltre 100 comuni in cui la società gestisce la rete di distribuzione gas. Nella provincia di Pisa, nei giorni scorsi un momento importante è stato nel municipio della città della Rocca. Un tour che è un’iniziativa che riconferma la volontà di Toscana Energia – spiega una nota – di creare nuove relazioni e rafforzare quelle esistenti con le amministrazioni e le comunità servite.

"Anche questi incontri - spiega il presidente di Toscana Energia Fabio Giorgetti – sono stati per me un’occasione importante di conoscenza e confronto diretto con le amministrazioni dell’area, a conferma dello stretto legame con il territorio che ha sempre contraddistinto la società. Un legame che si sostanzia anche in importanti investimenti destinati ad un processo di innovazione e digitalizzazione in grado di garantire un servizio con crescenti benefici in termini di sicurezza ed efficienza all’intera comunità". Su San Miniato Toscana Energia completà la metanizzazione in tutto il 2025 con l’intervento su via Volterrana e via dei Beccai. "Operazione molto attesa – dice il sindaco Giglioli dopo l’incontro – di cui abbiamo parlato. In particolare via Volterrana vedrà il cantiere questa estate, essendo la strada di difficile chiusura in inverno anche per il traffico dei pulman dedicati al trasporto scolastico".