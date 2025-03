"Commissione lavori in centro. Va modificato lo statuto"

SANTA MARIA A MONTELa sindaca Manuela Del Grande risponde alla minoranza Fare Insieme sulla costituzione di una commissione di cittadini sui lavori nel centro storico, proposta nell’assemblea pubblica del 6 marzo. "L’articolo 53 dello statuto comunale prevede l’istituzione di assemblee cittadine, ma purtroppo non vi è una disciplina specifica, manca regolamentazione relativa ad elementi fondamentali per la correttezza e l’attività della commissione stessa – le parole di Del Grande – Quindi a breve sottoporremo al consiglio comunale la modifica dello statuto con l’inserimento nello stesso articolo 53 della disciplina della commissione tramite regolamento. Regolamento che disciplinerà tutte le incongruenze ed i vuoti normativi emersi in fase esecutiva, che possano rendere i lavori dell’assemblea e dell’eventuale commissione perimetrati nelle competenze e nelle attività e dotati pertanto di quei requisiti minimi di legittimità e di certezza contenutistica, tali da renderli efficaci. L’amministrazione comunale e il sindaco sono a favore della democrazia e del confronto, ma la modalità delle stesse deve avvenire nei modi e nelle forme corrette".