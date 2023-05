Comizi d’amore, ecco il teatro d’inchiesta

Teatro di inchiesta liberamente ispirato a "Comizi d’Amore" di Pier Paolo Pasolini per il terzo appuntamento della seconda edizione della "Primavera Teatrale Bientinese". Stasera alle 21, nella sala convegni della Torre Civica in Borgata Venezia a Bientina, il Teatro delle Forme presenta "Comizi d’Amore". Drammaturgia e regia di Antonio Damasco, con Lucia Moretti e Antonio Damasco. Uno spettacolo frutto di oltre 2500 incontri, 120 repliche e una tesi da dimostrare. Pier Paolo Pasolini aveva posto le domande per i suoi Comizi d’amore. È il teatro-inchiesta che vide Tullio De Mauro e Antonio Damasco tra il 2012 e il 2015 tornare nei luoghi in cui "Oggi la libertà sessuale della maggioranza è in realtà una convenzione, un obbligo, un dovere sociale, un’ansia sociale, una caratteristica irrinunciabile della qualità di vita del consumatore. (Pier Paolo Pasolini, Scritti corsari, 1975)" Dopo la pandemia, le questioni etiche, la paura della guerra e le frontiere dei diritti nuovi e antichi, torniamo ai Comizi nelle strade, nelle piazze e nelle periferie, in occasione dei 100 anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini, forse l’intellettuale più anticonformista e rivoluzionario del ‘900.

A quali domande facciamo difficoltà a rispondere, quali risultano scandalose? Dieci, cento agorà per tornare a parlare d’amore, di sesso, di figli e di diritti. In due parole, di politica e di cultura. Esiste un teatro necessario che decide di mettere in disequilibrio le certezze di chi vi partecipa, per questo arriveremo nei luoghi qualche ora prima dell’apertura del sipario e con una telecamera passeggeremo nei mercati, nei negozi e nelle vie più frequentate, affinché sul palco vi siano anche le risposte di chi siederà fra quel pubblico. Ingresso unico 2 euro. Informazioni e prenotazioni 320625881 oppure 3203667354 Torna per la seconda edizione un nuovo appuntamento della "Primavera Teatrale Bientinese", in programma fino all’8 giugno. Un progetto di "teatro diffuso", con serate di spettacoli carichi di energia e bellezza. Un piccolo viaggio allegro e profondo nell’immenso mondo della parola e della canzone.