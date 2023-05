Comicopoli bis. Ancora con grandi nomi

MONTOPOLI

Comicopoli, edizione numero due. La rassegna dedicata al teatro comico avrà luogo in tre serate di giugno: 23, 24 e 25 giugno, venerdì, sabato e domenica. Katia Beni anche quest’anno porta a Montopoli nomi di spicco della comicità italiana. Nomi noti ed emergenti che possiamo anticipare, in attesa di conoscere il programma dettagliato delle tre serate e orari e giorni di esibizione degli attori e delle attrici in calendario.

A Comicopoli quest’anno arriveranno Paolo Ruffini, Cinzia Leone, Quartetto Euphoria, Alessandro Benvenuti, Stefano Santomauro, Drusilla Foer, Ginevra Feynes e Gianmaria Vassallo. Ovviamente, non mancherà Katia Beni che salirà sul palco insieme a Benedetta Giuntini. Katia Beni che curerà la direzione artistica anche di questa seconda edizione di Comicopoli, essendo lei l’ideatrice e la promotrice della manifestazione del teatro comico che animerà il centro storico del borgo e riempirà per tre serate di giugno piazze, angoli e strade di Montopoli.

L’idea vincente già sperimentata lo scorso anno, con oltre 5mila biglietti staccati, è nata una sera a cena tra Katia Beni, Alessandra Moretti e Marco Bonciolini (sindaco di Montopoli tra gli anni Novanta e i Duemila, ora organizzatore di Eliopoli). Katia Beni, fiorentina, da alcuni anni abita nella campagna di Montopoli. E di questo borgo si è innamorata tanto da decidere di scommetere nell’organizzazione di un evento di caratura nazionale come Comicopoli.

I nomi dei comici che nelle tre sere di fine giugno saliranno sui palchi allestiti nel borgo sono di prim’ordine. Drusilla Foer è reduce dal meraviglioso palcoscenico di Sanremo dove ha dimostrato, ancora una volta, tutto il suo talento. Paolo Ruffini, Alessandro Benvenuti, Cinzia Leone sono dei veri e propri mostri sacri del cinema e teatro comico (e non solo) italiano. Gli altri, da Ginevra Feynes a Gianmaria Vassallo, sono tra i più bravi emergenti comici toscani. Una grande festa della comicità, Comicopoli. Un evento interamente dedicato alla comicità e al teatro, in piazza, e in contemporanea. Un evento che metterà insieme vari modi di fare cultura, dall’intrattenimento al cibo, con il coinvolgimento delle attività del paese.

g.n.