Come gli aquiloni afghani e l’Uomo Vitruviano

A partire dallo studio su Leonardo da Vinci abbiamo creato un aquilone! "Navigando", abbiamo scoperto una gara curiosa che si svolge in Afghanistan, un luogo dove il volo degli aquiloni è molto importante. Bambini di tutto il Paese liberano la loro fantasia creando aquiloni colorati. Quindi, abbiamo deciso di provare anche noi! In gruppi, dopo aver visto un tutorial, abbiamo preso cartoncino, bastoncini, carta plastificata, scotch, spago e carta crespa. Con l’utilizzo del righello è stata creata la forma perfetta per il modello, poi, con la carta plastificata riciclata sono stati realizzati gli aquiloni. La parte più divertente, per alcuni è stata costruire l’aquilone, per altri invece farlo volare in cielo nel giardino della scuola.

Grazie alla nostra gita, abbiamo conosciuto l’Uomo Vitruviano, una delle opere più famose di Leonardo da Vinci. In classe abbiamo visto due video e poi riprodotto anche questa esperienza. È stato creato un quadrato in terra con lo scotch blu, tutti insieme abbiamo deciso di misurare con un metro quattro bambini di diversa statura. Di ciascuno, sdraiato per terra, è stata misurata la distanza dalla testa ai piedi e poi dal dito medio del braccio sinistro al dito medio del braccio destro e abbiamo capito che il ragionamento di Leonardo da Vinci era vero, nel corpo umano alcune dimensioni sono approssimativamente uguali: la nostra altezza è uguale alla lunghezza delle nostre braccia aperte ben tese! Che scoperta straordinaria!