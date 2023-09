Come diventare professionisti della scarpa a Santa Croce

Specializzarsi nella filiera della pelle. Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione per tecnico di processo e prodotto calzature, promosso da Fondazione Istituto Tecnico Superiore Made in Italy Tuscany Academy di Scandicci, e primo corso its fatto nel distretto conciario

direttamente dal Polo tecnologico conciario. Stamani alle 10 nella sala convegni Poteco si svolgerà la

presentazione e gli interessati potranno visitare gli ambienti dove si svolgeranno le lezioni: le aule di studio, la conceria e la manovia sperimentale. Il corso Tpc è rivolto a 25 studenti, tra i 18 e i 35 anni, e le attività di formazione saranno svolte nei laboratori interni. Può presentare domanda di partecipazione al corso chi è in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore e chi ha frequentato un percorso quadriennale di istruzione e formazione tecnica professionale integrato da istruzione e formazione tecnica superiore della durata di un anno. Il corso Tpc mira a formare tecnici superiori con una preparazione pratica su diversi aspetti della filiera conciaria e del calzaturiero. Il tecnico superiore formato durante il corso trova impiego in aziende del comparto calzaturiero e conciario. Tra le aree di interesse del corso: sviluppo del prodotto, ricerca, innovazione, progettazione e industrializzazione della calzatura. Docenti del corso saranno esperti provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni, dell’Università, della ricerca e della scuola secondaria. Il corso avrà inizio entro fine ottobre e la sua durata complessiva sarà di 1800 ore di cui 800 ore di stage. Gli interessatipossono contattare Poteco o l’agenzia formativa Forium.