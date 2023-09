Collaborazione tra Siaf e Volterra Danza, Stage di 3 Giorni a Pontedera

Siaf e Volterra danza. Prosegue la collaborazione tra due importanti realtà del territorio. Dal 7 al 9 settembre, è in programma uno stage della durata di tre giorni, che si svolgerà interamente nei locali della Siaf la scuola di alta formazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, come in un college per i ragazzi che vi parteciperanno sarà occasione di formazione e di convivialità tra allievi e maestri. Il campus è strutturato in modo da offrire pernottamento colazione pranzo e cena, la mattina e il pomeriggio lezione di danza e nel tempo libero possono usufruire della piscina e degli impianti sportivi all’interno del villaggio. I docenti saranno: Mia Molinari, Claudia Cavalli e Vito Cassano, Alberto Canestro e Gerardo Porcelluzzi. Con Benedetta Betti, Rossella Cambi fondatrici della scuola Volterrana, Volterra Danza, gli allievi parteciperanno alle lezioni e culmineranno il loro lavoro domenica 9 settembre alle ore 21 sul palcoscenico del Teatro Persio Flacco dove verrà consegnato il decimo premio "Volterra Danza".