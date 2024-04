Coalizione civica. Il convegno con Altavilla

VOLTERRA

Un convegno dalla doppia natura politica e tecnica, quello promosso dalla Coalizione Volterra Civica (nella foto Giorli), che si terrà in Casa Torre Toscano oggi alle 18. Al centro, i temi degli immobili sanitari e la programmazione urbanistica a Volterra: se ne parlerà con l’avvocato Giancarlo Altavilla, che per molti anni è stato il legale di riferimento della giunta dell’ex sindaco Marco Buselli.

"Come sono passati gli immobili non solo della ex Usl 15, ma anche degli enti ospedalieri volterrani, sotto la Asl 5 di Pisa prima e sotto la Nord Ovest oggi? Fu tutto chiaro e pacifico? - è la domanda principe che si pone la Coalizione - a queste ed altre domande cercheremo di dare risposta, ricostruendo un percorso che forse non è chiaro a tutti. Infatti ci sono moltissimi edifici che oggi vengono gestiti da Pisa (dalla Asl, ndr) come l’intera vasta area di Poggio alle croci, ma anche immobili storici nel centro cittadino". Altro tema che verrà sviscerato nel convegno riguarda gli strumenti di pianificazione urbanistica. Ed ecco ancora un interrogativo della Coalizione Civica. "Perché a Volterra è mancato uno sviluppo urbano al pari di altri comuni limitrofi? Cosa si può fare in merito? Ancora una domanda che tocca una materia che è allo stesso tempo politica e tecnica, e che sarà spiegata in modo comprensibile a tutti, individuando anche scenari possibili da mettere in atto per uno sviluppo sostenibile ma reale. Vogliamo che Volterra torni a crescere, e che si sblocchino i troppi incomprensibili vincoli - conclude la Coalizione Civica - e molte di queste cose sono risolvibili con il lavoro e la volontà".

ip