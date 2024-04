Cna, nuove servizio. L’ufficio credito

Un presidio dedicato al credito, al supporto e alla consulenza finanziaria. Cna Pisa riparte dalla Valdicecina e va a potenziare la sua presenza con un ufficio credito aperto dalle 8.30 alle 13.30. Ogni primo lunedì del mese, ecco l’apertura di uno sportello nell’associazione di via San Lino. "Cna Pisa vuole essere sempre più vicina alle sue aziende e agli imprenditori – scrive l’associazione di categoria -. E’ per questo che capillarmente offriamo un servizio molto importante e diffuso. I nostri consulenti del settore credito possono infatti fornire una consulenza specializzata e personalizzata per valutare la fattibilità di un progetto imprenditoriale, consigliare sulle migliori opzioni di finanziamento disponibili e assistere nel preparare la documentazione per la richiesta di finanziamento e per minimizzare i rischi legati al progetto".