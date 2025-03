Ospedale Lotti fra i migliori in Italia. La classifica di Newsweek, ottimi i giudizi dei pazienti

Pontedera, 4 marzo 2025 – Gli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest presenti nella classifica 2025 del settimanale statunitense Newsweek, in collaborazione con Statista inc., risalgono la graduatoria, con tre strutture ospedaliere che rientrano tra le migliori 100 d’Italia. E’ il settimo anno che la rivista americana stila la World’s Best Hospital, la classifica dei migliori ospedali del mondo, con una sezione dedicata all’Italia. In particolare l’ospedale Lotti di Pontedera nella graduatoria formulata anche in questo 2025 da Newsweek sale dall’84esimo posto del 2024 a un ottimo 77esimo quest’anno, che la conferma come struttura meglio posizionata a livello aziendale.

Risultati in miglioramento in una graduatoria che si basa su tre indicatori principali: oltre 80.000 esperti che in 27 paesi partecipano a una rilevazione online. I migliori ospedali mondiali sono stati dunque determinati in base al numero di raccomandazioni internazionali ricevute nel sondaggio nell’ultimo anno solare.

“Fa sempre piacere quando i nostri ospedali - evidenzia la direttrice generale dell’Azienda USL Toscana nord ovest Maria Letizia Casani - vengono inseriti in classifiche di eccellenza. In particolare mi preme sottolineare il buon giudizio che viene dato sulle nostre strutture ospedaliere dalla maggioranza dei pazienti. Ringrazio quindi per l’impegno e la professionalità, dimostrata ogni giorno, tutto il nostro personale”.

“La conferma della top 100 con addirittura un miglioramento è un riconoscimento importante- commenta il sindaco di Pontedera Matteo Franconi - ma è anche uno stimolo a crescere ancora e migliorarsi” aggiunge Franconi, che è anche presidente della Società della Salute Valdera - Alta Valdicecina. “In quest’ottica credo che i cantieri che stanno interessando il Lotti vadano chiusi al più presto e che ci sia ancor più necessità di continuare ad implementare le sinergie con tutte le strutture del territorio. Ovviamente il mio ringraziamento va a tutto il personale del Lotti”.