Cisterna carica si ribalta, conducente ferito. Lunghe operazioni per la messa in sicurezza

Volterra (Pisa), 5 marzo 2024 – Vanno avanti dalle 10 di questa mattina, 5 marzo, le operazioni dei vigili del fuoco per ripristinare la viabilità sulla strada statale 439 dove una cisterna, contenente percolato della discarica di Pomarance, si è ribaltata. Le cause dell’incidente avvenuto al km 106+900, nel quale il conducente del mezzo pesante è rimasto ferito, sono in via di accertamento.

I vigili del fuoco del distaccamento di Saline di Volterra ha provveduto alla messa in sicurezza del mezzo scongiurando possibili rilasci nel terreno e nel reticolo minore che costeggia la strada, della sostanza trasportata. Sul posto anche il Nucleo NBCR (Nucleare-Biologico-Chimico–Radiologico), proveniente dal comando centrale di Pisa, che ha contribuito e assistito durante tutte le fasi di travaso del percolato in un’altra cisterna per poi passare alla rimozione del mezzo pesante.

Sul posto Radiomobile dei Carabinieri, il 118 che ha soccorso l’autista e il personale Anas che è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità del tratto di strada chiuso in entrambe le direzioni. Per questo motivo l’incidente ha causato molti rallentamenti al traffico.