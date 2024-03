Volterra (Pisa), 5 marzo 2024 – Incidente sulla statale 439 Sarzanese Valdera a Volterra, chiusa temporaneamente in tutte e due le direzioni all’altezza del chilometro 106,900.

L’incidente, per cause in corso di accertamento, ha riguardato un mezzo pesante che si è ribaltato. Il conducente è rimasto ferito ed è stato soccorso dal personale del 118. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.