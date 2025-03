"Cinquatasette giorni". Il libro su Borsellino. Incontro con la nipote

L’associazione Il Carrubo Onlus invita la cittadinanza alla presentazione del libro “Cinquantasette giorni” di Roberta Gatani, che si terrà giovedì 20 marzo alle ore 21 al Centrum sete sóis sete luas di Pontedera. Nel suo libro, Gatani, nipote di Paolo e Salvatore Borsellino, racconta con delicatezza e forza quei 57 giorni che separarono la strage di Capaci dalla strage di via d’Amelio, uno dei periodi più tragici e significativi della storia recente d’Italia. Con una narrazione che mescola la memoria storica e l’intimità familiare, il libro esplora il coraggio, la solitudine e la determinazione di Paolo Borsellino di fronte al proprio destino.

Inoltre, giovedì mattina Gatani sarà ospite del Liceo 25 Aprile di Pontedera, dove incontrerà gli studenti per una riflessione sulla legalità e sulla memoria. "L’ingresso è libero e aperto a tutti – dice il Carrubo in riferimento all’evento al Centrum sete sois sete luas – L’evento è un’importante opportunità per la comunità locale di partecipare attivamente alla diffusione della cultura della legalità e della memoria storica".