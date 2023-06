Cinema sotto le stelle Quest’anno è low cost e porta la sua magia anche nelle frazioni

Da una rassegna tutta dedicata agli anni della Dolce Vita ad un omaggio a Francesco Nuti (Tutta colpa del Paradiso il 17 agosto) passando per film di quest’anno già proiettati al Cineclub Agorà o ad un ritorno agli anni ’80 con grandi classici come Fracchia contro Dracula o Tutta colpa del Paradiso. È un cartellone ricchissimo, co

n 55 appuntamenti, quello del Cinema sotto le stelle 2023 pronto a partire con la prima proiezione di domani sera, gli spettacoli sono tutti alle 21.30. La sala a cielo aperto resta quella di fianco al Cineplex, con accesso dalla Tosco Romagnola. Il prezzo per ogni proiezione è di 6 euro intero, 5 euro ridotto (soci Arci, over 65, under 16 e studenti) ma quest’anno ci sono tanti film con ingresso super ridotto, alcuni a 3,50 euro (grazie all’iniziativa Cinema Revolution del Ministero della Cultura che permette di vedere film italiani ed europei a prezzo ridotto) mentre quelli dedicati alla Dolce Vita a 3 euro. Il primo appuntamento, quello di domani sera, e cioè la proiezione del film Vacanze Romane di William Wyler è addirittura ad ingresso gratuito. Il programma prosegue poi venerdì sera con Don’t Worry Darling, mentre sabato e domenica verrà proiettato Le Otto Montagne, il primo film a 3,50 euro. E così via con un film a sera, sette giorni su sette, fino al 31 agosto.

"Vorrei sottolineare l’importanza di una programmazione culturale di questo tipo, è da grande città" ha detto l’assessora al sociale, Carla Cocilova. "La macchina organizzativa è in moto da giorni e siamo riusciti a mettere su una succulenta programmazione – ha detto Federico Fabiani di Arci Valdera – tra i tanti appuntamenti sono felice di riportare al cinema Totò, con Totò Peppino e la Dolce Vita del 13 luglio, spero possa essere una scintilla per le nuove generazioni che non conoscono questo attore". E dal 6 luglio tornerà anche il Cinema Itinerante, con 7 appuntamenti in 7 piazze di Pontedera (circolo Arci de La Borra, al Villaggio Piaggio vicino la Croce Rossa, piazza Baldacci a Treggiaia, circolo Galimberti, circolo Arci di Santa Lucia, giardino Baden Powell e a Gello), nei prossimi giorni la programmazione completa del cinema che girerà per quartieri e frazioni.

Luca Bongianni