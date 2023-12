"Cinema Agorà. Cantiere fermo da mesi"

A che punto sono i lavori di efficientamento energetico del cinema Agorà di via Valtriani? Fratelli d’Italia denuncia una situazione di completo abbandono del cantiere. A sollevare la questione è Nicolò Stella, consigliere della consulta Centro Città-Stazione. "Dopo un progetto faraonico dal costo di quasi 200mila euro, siamo di fronte ad un completo abbandono dei lavori – fa notare Stella – Il cantiere, avviato a luglio, ha subito numerosi ritardi e ha proceduto a rilento fino al temporale del 2 novembre, che ha peggiorato la situazione già critica. Ciò che sarebbe dovuto essere un importante progetto per la comunità si è trasformato in un simbolo di inefficienza e mancanza di volontà politica. A settembre i lavori dovevano essere consegnati, ma ora siamo a dicembre e la situazione è in alto mare. Durante il periodo natalizio, il cinema Agorà era solito proiettare film per i bambini, ma quest’anno tutto è rimasto chiuso. Chiediamo a sindaco e assessore di agire subito per risolvere la situazione".