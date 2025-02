"Cimitero lasciato in pessimo stato. Gli aumenti in un fondo per i lavori"

CASTELFRANCO"L’amministrazione precedente ha lasciato i cimiteri, in particolare quello di Castelfranco, in condizioni disastrose e poi hanno il coraggio di criticare la scelta di aumentare il costo delle luci votive. Evidentemente il consigliere Pertici non ha idea o finge di ignorare lo stato imbarazzante in cui versano le strutture cimiteriali". Lo dice la vicesindaca e assessora ai lavori pubblici di Castelfranco in risposta a Stefano Pertici, neoconsigliere comunale di Castelfranco Unita che ha criticato la giunta Mini per l’aumento del 50% del costo delle lampade votive e del 100% delle tumulazioni. "I soldi che entreranno dagli aumenti della luce votiva – specifica ancora Ghiribelli – andranno a costituire un fondo nel bilancio che verrà reinvestito per risanare progressivamente le strutture cimiteriali. Abbiamo aumentato il costo dell’inumazione perché con le vecchie tariffe il Comune per ogni operazione del genere ci rimetteva centinaia di euro. Con le nuove tariffe riusciamo a malapena a stare in equilibrio. In altre parole il Comune non ci guadagna niente, ma chiediamo ai parenti dell’estinto di coprire i soli costi vivi". "Non c’è neppure un sistema per portare le bare ai piani superiori, dove si trovano i forni per la tumulazione e nella parte vecchia manca anche un ascensore per consentire l’accesso ai disabili, insomma una situazione intollerabile – rincara la doce Pino Calò, assessore ai servizi cimiteriali – Ecco, se i nostri predecessori avessero fatto le manutenzioni e conservato il cimitero in buone condizioni, sicuramente ora non dovremmo andare ad aumentare i costi per costituire un fondo nel bilancio da reinvestire in lavori per sanare in vari interventi le situazioni che abbiamo trovato".