Ciliegie regine per il secondo fine settimana

Lari si appresta a vivere il secondo lungo fine settimana della Sagra della Ciliegia Igp, giunta alla 67esima edizione. E il record di affluenza registrato domenica scorsa prelude ad una nuova massiccia affluenza grazie anche al lunedì di festa aggiuntivo e alle condizioni del tempo che oramai sembrano annunciare l’imminente arrivo dell’estate. Ricco anche il programma di questa tre giorni.

Accanto al tradizionale mercato con tutti gli stand che propongono la ciliegia di Lari, in tutte le sue qualità e in tutte le sue varietà, e i prodotti derivati, tra questi la new entry Tisana alla Ciliegia di Lari Igp prodotta dalla Royal Tea di Fauglia, molto interesse suscitano gli show cooking che vedranno protagonisti chef stellati e maestri panettieri. Domani alle 11 sarà la volta di Stefano e Tommaso Bernardeschi "I fornai di Lari", mentre alle 18 lo chef Marco Stabile del ristorante Ora d’Aria di Firenze presenterà la sua ricetta con la Ciliegia di Lari Igp. Il giorno dopo lo chef Marco Suriano del ristorante Laqua Vineyard di Terricciola proporrà invece la sua battuta di chianina con ketchup di ciliegia e canocchie crude.

Musica e divertimento faranno da contorno, I "Bandao" domenica pomeriggio daranno un saggio della loro bravura portando a spasso nel borgo di Lari la musica delle percussioni. Ancora domenica sera la finale tanto attesa di Lari Canta, il concorso canoro, realizzato dall’associazione Artemide, che vedrà in gara dieci finalisti, selezionati due settimane fa al teatro Verdi di Casciana Terme, provenienti da tutta Italia. "Noi siamo pronti – ha detto Riccardo Salvetti della ViviLari – e ci auguriamo di ripetere lo straordinario successo dello scorso fine settimana".

Giuseppe Pino