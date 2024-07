Cilecchio vince il palio di Bientina

Bientina, 21 luglio 2024 – La piazza di Bientina si tinge di biancoceleste. Il cencio dopo 13 anni torna alla Nobile contrada del Cilecchio che grazie alla prova tenace di Valter Pusceddu detto Bighino e di un mai domo King Rio vince il suo quarto palio.

Un colpo subito alla partenza della seconda batteria da Baila, cavallo di Viarella poi penalizzato, aveva fatto temere il peggio ai tifosi biancocelesti del Cilecchio. Invece King Rio è tornato in piazza per gareggiare e ha trionfato nella seconda batteria, proprio davanti a Viarella e a Guerrazzi (Puntone con Adrian Topalli su Benito non ha corso per un problema al cavallo). In finale King Rio ha ritrovato Mattia Chiavassa di Viarella e gli altri due vincitori della prima batteria: Francesco Caria su Caveau delle Quattro Strade e Marco Bitti su Dreeher della Forra. Ma anche in finale Bighino, al suo quarto trionfo a Bientina, e King Rio sono i più forti. Dominano dall’inizio alla fine e fanno festeggiare un intero popolo che da oltre un decennio aspettava questo momento.

«Premiato il lavoro di un anno - la gioia del capitano biancoceleste Francesco Ferri - con Valter abbiamo scelto il cavallo migliore per questa piazza e King Rio è andato benissimo. Da tanto volevamo vivere queste emozioni».