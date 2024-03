Ciclopista dell’Arno. Inaugurato il tratto fra Pontedera e Calcinaia: "Un’opera rilevante"

Taglio del nastro per un nuovo strategico e importante tratto della "Ciclopista dell’Arno". Ieri mattina è stato inaugurato il nuovo percorso che dal quartiere di Oltrarno – per la precisione nei pressi del ponte di via Giovanni XXIII – porta dritti al centro di Pontedera. Si tratta del cosìddetto "Lotto 2", un progetto che segna l’inizio di un agevole collegamento tra Calcinaia e la città della Piaggio adesso anche mediante un mezzo a due ruote.

"Grazie a tutti per la presenza - esordisce il sindaco del Comune di Calcinaia, Cristiano Alderigi – quando si inaugura un’opera per delle comunità è sempre bello partecipare con tutte le sue sfaccettature". Questo importante intervento ha visto la realizzazione di una moderna e funzionale pista ciclopedonale, concepita per migliorare la mobilità e promuovere uno stile di vita attivo e sostenibile nella regione in un’opera, caratterizzata da un indiscutibile valore ambientale e paesaggistico, co-finanziata dalla Regione Toscana.

"Questa è un’opera che aspettavamo da un po’ di tempo – afferma il presidente del Consiglio della Regione Toscana, Antonio Mazzeo – abbiamo voluto sostenere e finanziare il progetto, poiché l’obiettivo è quello di lavorare sempre di più per offrire ai cittadini una mobilità sostenibile". In collaborazione con la "Fiab" e la Polisportiva Casarosa, è stata organizzata una biciclettata dopo la cerimonia di inaugurazione, con l’obiettivo di raggiungere la Stazione di Pontedera sfruttando il nuovo tratto calcinaiolo della ciclopista dove hanno partecipato assieme ai cittadini: Antonio Mazzeo, Cristiano Alderigi, Matteo Franconi, il coordinatore Fiab Toscana, Alberto Paggetti, i cicloamatori della Polisportiva Nevilio Casarosa e i giovani ciclisti del gruppo sportivo Butese.

"Questa parte della pista – conclude l’assessore Alderigi – è co-finanziata al cinquanta per cento dalla Regione Toscana". L’evento evidenzia la possibilità per i cittadini di percorrere i brevi chilometri che separano il Comune di Calcinaia e il Comune di Pontedera con soltanto l’uso della bicicletta. "Non potevamo non celebrare degnamente questo momento memorabile della pista ciclabile – conclude Alderigi – vi invito a visitare il museo della bicicletta a Fornacette".