Ciclo di incontri per ragazze adolescenti

SAN MINIATO

"Ragazze in anima e corpo" è il titolo del nuovo ciclo di incontri organizzati dal Consultorio familiare diocesano in collaborazione con l’associazione Mob Toscana. Si tratta di un laboratorio esperienziale che si pone in prosecuzione con l’esperienza de "Il corpo racconta...", un nuovo laboratorio sull’affettività, la fertilità e la sessualità rivolto a ragazze adolescenti (13-15 anni). "E’ una proposta innovativa, un modo per approfondire la conoscenza di se stesse partendo dal corpo e dai suoi messaggi, attraverso un percorso ludico e interattivo sul ciclo e fertilità, l’amore e la sessualità, l’intimità, la bellezza, l’amicizia fra donne, le emozioni, il dialogo con i genitori – spiegano dal Consultorio ’Alberto Giani’ – articolato in due incontri di tre ore ciascuno, rivolti a piccoli gruppi, per approfondire i processi del ciclo femminile, acquisire una visione positiva di se stesse, della femminilità, della sessualità, dell’intimità e del compito di trasmettere la vita. Non si tratta di lezioni frontali noiose, ma laboratori originali e creativi che utilizzano una didattica concreta e coinvolgente. Prendendo spunto dalle esperienze e dal vissuto delle ragazze". Informazioni al 328 0821057 o consultoriofamiliare@diocesisanminiato.it.